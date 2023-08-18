Канада объявила о новых санкциях против российских чиновников

Министерство иностранных дел Канады в пятницу объявило санкции против 15 российских физических и трех юридических лиц из-за преследования политических оппонентов и критиков кремлевского режима, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении канадского МИД.

Под санкции Канады попали высокопоставленные чиновники российского правительства, судебной системы и следственного комитета, а также три суда, включая Басманный районный суд Москвы, непосредственно причастные к судам над Владимиром Кара-Мурзой и Алексеем Навальным.

Кара-Мурзу дважды пытались отравить по указанию Кремля и с апреля 2022 года держали в тюрьме в Москве за выступления против войны в Украине. Навальный пережил отравление "Новичком" в 2020 году и с января 2021-го находился в заключении за оппозиционную деятельность.

Как отмечает канадский МИД, после полномасштабного вторжения в Украину в России прошла волна внутренних репрессий против антивоенных протестов и критики и усилился контроль над информационным пространством.

"Вводя эти санкции, Канада совместно с Великобританией и США возлагает дополнительное бремя на российских чиновников из сфер правосудия и безопасности, которые причастны к нарушениям прав человека и являются соучастниками неоправданной и незаконной войны Владимира Путина в Украине", – говорится в заявлении.

Всего с 2014 года Канада ввела санкции против более 2600 физических и юридических лиц в России, Беларуси, Украине и Молдове, причастных к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Накануне, напомним, Государственный департамент США внес в санкционный список четырех оперативников Федеральной службы безопасности России, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального три года назад.