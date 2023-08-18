Генштаб: Оккупанты попытались восстановить позиции в районе Урожайного

Российские оккупанты 18 августа совершили несколько безуспешных наступательных действий и попытались восстановить положение в районе освобожденного Урожайного Донецкой области. В течение суток состоялось 30 боевых столкновений, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 пункта управления и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника".

С начала текущих суток враг нанес 1 ракетный и 31 авиационный удар, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиаудары в районах Красной Зари и Ветеринарного Харьковской области. Враг совершил минометные и артобстрелы более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Нанес авиаудары, обстреливал населенные пункты из артиллерии и минометов.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спирного Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе северо-восточнее Орехово-Васильевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клищеевки и Андреевки Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе юго-восточнее и восточнее Новокалиново Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Победа, Константиновка, Галициновка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов.