Оккупанты обстреляли "Пункт несокрушимости" в Часовом Яру, есть раненые

В пятницу российские оккупанты обстреляли из артиллерии "Пункт несокрушимости" в Часовом Яру, четверо гражданских получили ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

"18 августа 2023 года российская оккупационная армия, вероятно, из артиллерии обстреляла г.Часов Яр.

Вражеские снаряды попали по жилому кварталу в центре города, рядом с "Пунктом несокрушимости", где обычно местные жители получают гуманитарную помощь, заряжают телефоны и тому подобное.

Телесные повреждения в результате указанного обстрела получили две женщины 73 и 76 лет, которые находились в это время на улице, и 72-летний мужчина - его госпитализировали в больницу с множественными осколочными ранениями.

Также среди пострадавших - 67-летний работник гуманитарного штаба".

Взрывы вражеских снарядов спровоцировали возгорание в двух многоквартирных домах.

Кроме того, поврежден сквер и соседние жилые дома, в которых выбило окна и двери, изуродованы кровля и балконы.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).