СБУ сообщила о подозрении пророссийскому блогеру, вербовавшему агентов для ФСБ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блогеру, вербовавшему для ФСБ РФ агентов на подконтрольной части Запорожской области. В настоящее время предатель находится на оккупированной части региона, ему грозит ответственность за государственную измену, совершенную в условиях военного положения, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщениях СБУ и Офиса генерального прокурора.

"Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность резидента (координатора) агентурных сетей ФСБ, который находится на временно оккупированной части Запорожской области. В ходе спецопераций СБУ в мае и июле этого года на подконтрольной территории региона были задержаны три его "подопечных". Тогда злоумышленники готовили теракты против командования ВСУ и корректировали воздушные удары России по боевым позициям украинских воинов на передовой" , – отметили в СБУ.

Как сообщили в ОГПУ, подозреваемым оказался 30-летний житель временно оккупированной Васильевки Запорожской области. С самого начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины он начал активно поддерживать и оправдывать вторжение.

С этой целью предатель создал свой Telegram-канал, на который подписалось до 30 тысяч человек.

"Блогер регулярно публиковал контент, в котором поддерживал оккупационную политику, а также дискредитировал украинские власти и Силы обороны. В публикациях он призвал подписчиков делиться информацией о местах дислокации и передвижения подразделений ВСУ, сообщать результаты обстрелов гражданской и критической инфраструктуры Запорожья и области" , – говорится в сообщении ОГПУ.

Сначала "блогер" сводил "завербованных" предателей с кадровым сотрудником ФСБ, впоследствии передал полный контроль и управление пабликом российской спецслужбе, которая воспользовалась ресурсом для оперативной вербовки пророссийски настроенных граждан для проведения разведки и подрывной деятельности на подконтрольной части региона.

"Кроме того, предатель активно использует собственный интернет-ресурс для разгона нарративов Кремля, в которых подает искаженную информацию о ситуации на фронте и дискредитирует украинских защитников" , – отметили в СБУ.

Сотрудники Службы собрали доказательную базу и сообщили предателю о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). И хотя злоумышленник сейчас скрывается на временно оккупированной территории юга Украины, СБУ установила места его пребывания и предпринимает меры для привлечения "блогера" к ответственности.

"Злоумышленник будет наказан!" – заверили в Службе.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Запорожской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.