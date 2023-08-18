Российские оккупанты обстреляли Херсон, есть погибший и раненые
Российские оккупанты обстреляли Херсон, погиб 72-летний мужчина, еще 2 человека травмированы, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает глава Херсонской области Александр Прокудин, офис Генпрокурора.
"Оккупанты убили пожилого херсонца.
Российская армия в очередной раз обстреляла Херсон. Враг попал в жилой сектор. Ранения несовместимые с жизнью получил 72-летний мужчина.
Также травмированы 93-летний мужчина и 73-летняя женщина. Им на месте оказана необходимая медицинская помощь".
В прокуратуре сообщили, что 18 августа около 20:00 оккупанты обстреляли поселок вблизи Херсона: "Травмы, несовместимые с жизнью, получил местный житель".
По данному факту начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК).