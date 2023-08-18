Путин отказался посетить Генассамблею ООН в сентябре

Российский президент Владимир Путин в пятницу подписал указ о составе делегации РФ для участия в 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, из которого следует, что он в мероприятии участвовать не будет, сообщает Европейская правда.

Об этом говорит текст документа.

Делегацию России на Генеральной ассамблее ООН возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, который уже посещал Нью-Йорк в апреле этого года во время председательства Москвы в Совете безопасности.

В ее состав войдет также его заместитель Сергей Вершинин и руководители пяти департаментов, а также посол при ООН Василий Небензя и председатель внешнеполитического комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Вероятно, отсутствие Путина в указе объясняется тем, что после издания ордера на арест Международным уголовным судом его зарубежные поездки значительно ограничены.

Ранее источники агентства Bloomberg сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Нью-Йорк в сентябре для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

Неделя высокого уровня является кульминацией сессии Генассамблеи ООН, которая открывается каждый сентябрь. В ней принимают участие высшие представители государств-членов ООН – президенты, главы правительств и министры иностранных дел.