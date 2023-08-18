Зеленский анонсировал мощные вещи ко Дню Независимости

Президент Владимир Зеленский анонсировал "мощные вещи" по усилению Украины ко Дню Независимости 24 августа. Новости для Украины готовят вместе с партнерами в ЕС и с теми странами, где двустороннего сотрудничества еще недостаточно, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит видеообращение Зеленского 18 августа.

"Готовим мощные вещи для Украины, усиление нашего государства, наших воинов...

Мы делаем все, чтобы накануне Дня Независимости нашего государства можно было сказать, что Украина сделала еще один шаг в круг наиболее прочных государств мира.

Наша команда сейчас работает особенно интенсивно.

Новости для Украины увидите. Готовим их с соседями в ЕС. А еще в тех регионах Европы, где нашего сотрудничества с государствами пока было недостаточно...

Следующая неделя - это время важных для Украины мероприятий. Ни одного дня подготовки мы не потеряем. Ни одного результата для Украины не упустим".

Зеленский напомнил, что начал 18 августа с селекторного совещания:

"Как и всегда, фронт - первый вопрос. Доклады военных. Ситуация на передовой. Доклады чиновников по поставкам оружия и боеприпасов. Доклад Службы безопасности Украины по "военкомам" и коллаборационистам".

Отдельно президент заслушал доклад пограничной службы, МИД, разведки об отношении к нашим гражданам - переселенцам, которые находятся в разных странах, а также о визовых режимах.

Он добавил, что главной задачей сейчас является оружие для защитников

"Новые возможности для нашей обороны. Новые пакеты поддержки от наших партнеров".