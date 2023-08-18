Шольц под аплодисменты и свист отстаивал свою политику в отношении Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Мюнхене обратился к ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и ее сторонникам, отстаивая политику своего правительства в отношении Украины под свист и аплодисменты присутствующих, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает DPA.

На мюнхенской площади Мариенплац, перед которой выступал Шольц, собрались несколько сотен сторонников АдГ, которые пытались сорвать мероприятие. Они свистели и кричали на слова канцлера, а также устроили "контракции" неподалеку, отмечает DPA.

Зато среди толпы на площади многие присутствующие встречали слова Шольца аплодисментами, кроме того, многие принесли с собой флаги Украины.

Свое выступление Шольц начал с объяснения политики Берлина относительно полномасштабного вторжения России в Украину, включая поставки оружия. Он назвал правильным тот факт, что Германия с рядом других государств поддерживает Украину против империалистического нападения.

"Это также предполагает то, что мы поставляем оружие" , – добавил канцлер и подчеркнул, что вместе с этим государства НАТО делают все, чтобы не допустить прямой эскалации с Россией.

Обращаясь к тем, кто призывает "как можно быстрее прекратить войну", Шольц подчеркнул: говорить украинцам, что они должны просто дать захватить свою страну, не имеет ничего общего с любовью к миру.

Каждый, кто ходит по площади как "голубь мира", является "падшим ангелом из ада", который говорит на языке "разжигателя войны Путина", заявил канцлер Германии.

Auftritt Bundeskanzler Scholz auf Münchens Marienplatz???? pic.twitter.com/g1JAj7C35x — Stefan Leifert (@StefanLeifert) August 18, 2023

Выступление Шольца связано с грядущими выборами в федеральной земле Бавария, которые состоятся через шесть недель. Его Социал-демократическая партия имеет 9-11% поддержки, которую связывают прежде всего с неудачной политикой федерального правительства.

По данным последних опросов, большинство немцев сейчас недовольны работой канцлера Олафа Шольца впервые с момента его вступления в должность в 2021 году.