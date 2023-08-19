CBS: ВСУ начали бой за освобождение Токмака

Вооруженные силы Украины начали бой за освобождение Токмака Запорожской области. Этот город является жизненно важным барьером, стоящим между украинскими защитниками и временно оккупированным юго-восточным городом Мелитополем, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении CBS.

Одна из целей контрнаступления Украины – продвинуться на юг через мощные российские укрепления, чтобы вернуть себе Мелитополь, который называют воротами в Крым. Этот город также жизненно важный российский транзитный узел на данном направлении.

Официальный представитель США сообщил CBS News, что украинские силы преодолели российское минное поле к северу от Токмака и теперь ведут бой с первой линией российской обороны, удерживающей город.

Но, как прогнозируют военные эксперты, освобождение таких городов, как Токмак, и дальнейшее продвижение к Мелитополю станет непростой задачей для украинских военных.

Стоит отметить, что оккупационные войска России приложили значительные усилия, ресурсы и живую силу для удержания таких населенных пунктов, как Работино и Урожайное. Поэтому недавние успехи Украины в этих районах отражают более широкую деградацию обороны российских сил.