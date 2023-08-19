Силы ПВО уничтожили ночью 15 из 17 вражеских "Шахедов"
Силы противовоздушной обороны сбили 15 из 17 вражеских "Шахедов", которые ночью 19 августа атаковали территорию Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Facebook.
"В ночь на 19 августа рашисты атаковали с северного направления ударными БПЛА "Shahed-136/131". Всего было выпущено 17 ударных дронов из района Курска.
Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 15 вражеских беспилотников".
Воздушные силы сообщили, что ПВО отражала атаки вражеских беспилотников в северных, центральных и западных областях.