Силы ПВО уничтожили ночью 15 из 17 вражеских "Шахедов"

Силы ПВО уничтожили ночью 15 из 17 вражеских "Шахедов"
Фото: flickr

Силы противовоздушной обороны сбили 15 из 17 вражеских "Шахедов", которые ночью 19 августа атаковали территорию Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Facebook.

"В ночь на 19 августа рашисты атаковали с северного направления ударными БПЛА "Shahed-136/131". Всего было выпущено 17 ударных дронов из района Курска.
Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 15 вражеских беспилотников".

Воздушные силы сообщили, что ПВО отражала атаки вражеских беспилотников в северных, центральных и западных областях.

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