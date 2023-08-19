Шольц верит в переизбрание Байдена на выборах в следующем году

Канцлер Германии Олаф Шольц считает более вероятным переизбрание действующего президента США Джо Байдена на выборах в следующем году, сообщает Европейская правда.

Об этом, как сообщает DPA, Шольц сказал на мероприятии, организованном изданием Augsburger Allgemeine.

Немецкий канцлер отказался конкретно комментировать, готов ли Берлин к победе на выборах в США экс-президента Дональда Трампа и связанных с этим последствий для международной политики.

"Вы уже можете себе представить, что мы тщательно рассматриваем сценарии развития всех международных ситуаций", – сдержанно отметил Шольц.

Он в то же время высоко оценил "невероятный опыт Джо Байдена в международной политике" и его "рассудительные суждения", которые, по мнению канцлера, дают действующему президенту США больше всего шансов преодолеть раскол в американском обществе.

"Если кто-то и имеет шанс преодолеть это разделение и противостоять расколу, то это президент-демократ Байден", – указал политик, добавив, что считает переизбрание президента "более вероятным".

Ранее Шольц уже комментировал президентские выборы в США, заявив, что Байден "лучше" Трампа, и поэтому он поддержал бы его переизбрание.

25 апреля действующий президент США Джо Байден официально объявил о намерениях во второй раз бороться за президентский пост на выборах 2024 года. Он пока сохраняет минимальное преимущество над Трампом в опросах.