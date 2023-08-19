Британская разведка оценила действия украинских и российских сил на фронте
Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании проанализировало успешность наступательных действий украинских и российских сил за последнюю неделю, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в ее субботней сводке.
В целом в течение последней недели большая часть линии фронта в Украине оставалась неизменной.
"Однако на юге украинские войска продолжили продвижение вдоль реки Мокрые Ялы, удерживая село Урожайное, несмотря на ожесточенное сопротивление россиян", – указывают в британской разведке.
Зато в районе города Купянск Харьковской области российские войска продолжали пробные атаки, но не достигли значительных успехов, говорится в обзоре.
"По всему фронту обе стороны сталкиваются с похожими проблемами: пытаются разгромить хорошо укрепленные силы, имея при этом ограниченные силы, которые не могут начать новые атаки", – указывают в Минобороны Великобритании.
Напомним, об освобождении села Урожайное Донецкой области стало известно в среду, 16 августа. После этого Вооруженные силы Украины сообщали, что украинские войска имели успех южнее освобожденного населенного пункта.
В то же время, как писало со ссылкой на источники The Washington Post, американская разведка утверждает, что в ходе контрнаступательных операций Украина якобы не сможет достичь ключевой цели – города Мелитополь Запорожской области.