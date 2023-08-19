Россияне ночью атаковали Хмельницкую область: есть разрушения и раненые

Россияне в ночь на 19 августа в очередной раз атаковали Хмельницкую область, в нескольких селах взрывной волной повреждены дома, две женщины получили ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, Хмельницкая область снова была атакована врагом. В нескольких селах Хмельницкого района взрывной волной повреждены 30 домов, выбиты окна и двери в 32 домовладениях.

Две женщины ранены осколками стекла, еще шесть человек обратились в больницу в шоковом состоянии".

Оперативные группы продолжают работу по обследованию и выявлению последствий ночной атаки врага.

Ночью сообщалось о взрывах в Хмельницкой области. Работала ПВО.

Украина была атакована беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 15 из 17 вражеских "Шахедов".