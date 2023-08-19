"Укрзализныця" начала продажу билетов на новый международный поезд Киев - Хелм
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на новый международный поезд № 119/120 Киев - Хелм, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Поезд из Киева будет отправляться в 06:28, из Ровно в 11:27, из Ковеля в 13:31, прибытие в Хелм в 17:27. Пересадка на польский интерсити IC21100 до Варшавы (18:12 - 21:02).
"Обратно отправление из Хелма в 10:23 (пересадка с поезда IC12100 Варшава Всходня 06:05 - Хелм 08:42), прибытие в Киев в 22:45", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первый рейс запланирован на 3 сентября, билеты можно приобрести в приложение Укрзализныци.
Напомним:
С 8 сентября Польская железная дорога начинает плановые ремонты инфраструктуры, поэтому часть поездов на Перемышль из Украины отменяются до 6 октября, зато появляется дополнительный рейс в Хелм.