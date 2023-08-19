Россияне ударили ракетой по центру Чернигова: есть погибшие и раненые

Российские войска утром 19 августа ударили по центру Чернигова, вероятно, баллистической ракетой, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, "Суспільне Чернігів", Воздушные силы ВСУ, президент Владимир Зеленский.

"Враг обстрелял центр Чернигова. Вероятно баллистическая ракета. Оставайтесь в укрытиях. Детали позже".

В результате обстрела россиянами центра Чернигова есть раненые и погибшие, сообщают корреспонденты "Суспільне" с места событий.

Президент Владимир Зеленский, который отправился в Швецию, обнародовал видео с места удара.

"Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных", – написал он в соцсетях об ударе по центру Чернигова.

Президент пообещал работать над большей консолидацией мира против российского террора.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщали о ракетной опасности для Черниговской, Полтавской и Сумской области – а позже также об угрозе применения врагом ударных БпЛА по Черниговской области.