В Британии распространяется новый вариант коронавируса: что известно

Управление по вопросам здравоохранения Великобритании в пятницу подтвердило распространение в стране нового варианта коронавируса SARS-CoV-2 BA.2.86, что совпало со всплеском заболеваемости COVID-19, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Новый вариант коронавируса имеет большое количество мутаций. В Британии зафиксировали один подтвержденный случай BA.2.86 – у человека, который в последние дни не выезжал за границу.

"Это свидетельствует об определенном уровне циркулирования вируса в пределах Великобритании", – указывает британское Управление по вопросам здравоохранения.

Вариант пока является малоисследованным, а потому нет подтверждений его большей заразности или устойчивости к иммунитету. Но его также зафиксировали в Израиле, Дании и Соединенных Штатах на фоне роста заболеваемости COVID-19.

В начале недели группа британских ученых утвердила, что "с достаточной степенью уверенности" в Британии уже началась новая волна заболеваемости коронавирусом, и порекомендовала снова носить защитные маски.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в Британии обнаружили более 24,6 миллиона больных COVID-19, из них умерли более 228,6 тысячи.

При этом за последнюю неделю только в Англии количество подтвержденных случаев коронавируса выросло более чем на 18% и составляет почти 6300.

Как сообщалось, ветеринары на Кипре начинают использовать разработанные для людей лекарства от COVID-19 для кошек, поскольку распространение кошачьего штамма коронавируса на острове стало большой проблемой.