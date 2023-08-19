Зеленский встретился с премьером Швеции: что планируют обсудить

Президент Владимир Зеленский во время визита в Швецию в субботу начал переговоры со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном, сообщает Европейская правда.

Как сообщают шведские СМИ, Кристерссон встретил Зеленского в своей загородной резиденции Харпсунд. В составе украинской делегации были несколько министров, но не уточняется, кто именно.

Со шведской стороны в переговорах участвуют глава МИД Тобиас Бильстрём, министр внешней торговли Йохан Форсселл, гражданской защиты Карл-Оскар Болин и обороны Пол Йонсон.

Зеленский, анонсируя переговоры со шведским премьером, подчеркнул, что главным приоритетом будет оборонное сотрудничество, в частности "мощные" шведские боевые машины пехоты CV-90.

"Наши воины уже эффективно используют их на передовой. Планируем также производить CV-90 в Украине", – отметил он.

В субботу утром президент начал рабочий визит в Швецию вместе с первой леди Еленой Зеленской. Там он встретится с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, королем Карлом XVI и королевой Сильвией, спикером парламента Андреасом Норленом и главами парламентских партий.

Это первый визит президента Украины в Швецию с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. В то же время премьер Швеции Ульф Кристерссон был в Киеве в феврале этого года.