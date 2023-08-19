В Минобороны объяснили, почему нельзя разглашать потери армии во время войны

Информация о потерях украинской армии во время войны является государственной тайной. Разглашать эти данные опасно, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает замминистра обороны Анна Маляр в Telegram.

"Во время военного положения эта информация составляет государственную тайну. Не потому что кто-то хочет скрыть, а потому что это требование военных", - отметила она.

Маляр подчеркнула, что информацию о количестве погибших и раненых враг использует для просчета наших возможных дальнейших действий.

"Речь идет не только об общем количестве потерь убитыми и ранеными, но и о количестве потерь конкретных подразделений и направлений. Особенно во время боев. Если у врага будет такая информация, они начнут понимать некоторые наши следующие шаги", - пояснила замминистра.

При этом Маляр подчеркнула, что доступ к информации о потерях имеет очень ограниченный круг лиц, предупрежденных об уголовной ответственности за разглашение.

Что этому предшествовало

Недавно издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников заявило, что общее количество раненых и убитых военных со стороны Украины и России за период полномасштабной войны оценивается почти в 500 тысяч, большинство - россияне.

Как утверждает издание, Украина якобы потеряла около 70 тысяч военных погибшими и 100-120 тысяч ранеными.

Утраты армии РФ

По данным Генерального штаба ВСУ, Россия потеряла на войне против Украины уже более 257 тысяч своих солдат. За последние сутки наши защитники ликвидировали еще полтысячи оккупантов.