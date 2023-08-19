The Times: Шведские власти планирую отменить запрет на добычу урана

Шведские власти готовятся отменить запрет на добычу урана, чтобы иметь собственный источник топлива для атомных электростанций в условиях, когда большинство поставок зависят от России, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает The Times.

Министр по вопросам климата Швеции, 26-летняя Ромина Пурмохтари, утверждает, что парламентское большинство страны поддерживает отмену запрета на добычу урана в стране.

Она пояснила, что добыча урана поможет обеспечить шведские АЭС, включая реакторы, которые планируется построить, топливом, чтобы Швеция смогла удвоить производство электроэнергии за следующие 20 лет.

"Ядерная энергетика также имеет меньшее влияние на окружающую среду и требует ограниченных ресурсов по сравнению с большинством источников энергии", – отметила Пурмохтари.

Для этого шведское правительство должно добиться отмены моратория на добычу урана, введенного предыдущим правительством в 2018 году.

В Швеции исторически существовало заметное антиядерное движение, которое добилось фактического замораживания ядерного сектора страны с 1980-х годов.

Но в последние годы ситуация меняется, пишет The Times, поскольку в ЕС ищут надежные источники топлива для АЭС. На Швецию же приходятся около 80% урановых месторождений на территории Евросоюза.

По меньшей мере две иностранные компании – австралийская Aura Energy и канадская компания District Metals – выразили готовность присоединиться к добыче урана в Швеции.

Правительство Швеции в начале августа заявило, что снимет ограничения на количество ядерных реакторов, разрешенных в стране, и упростит процесс получения разрешений для новых реакторов.