Крупные доноры Республиканской партии ищут альтернативу Трампу – СМИ

Несколько ведущих доноров Республиканской партии США пытаются найти альтернативу бывшему президенту Дональду Трампу для участия в президентских выборах 2024 года, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

По данным издания Axios, губернатор Вирджинии Гленн Янгкин и губернатор Джорджии Брайан Кемп получили тайные предложения касательно предварительного участия в президентской гонке.

Миллиардер Рональд Лаудер, входящий в число доноров Республиканской партии, намерен поддержать Янгкина, если губернатор примет участие в гонке. Другой миллиардер, Томас Петерффи, с начала весны пожертвовал не менее 2 млн долларов организации Youngkin's Spirit of Virginia PAC. Другие крупные доноры-республиканцы также в последнее время проявляют интерес к Янгкину.

Ранее также источники в Республиканской партии сообщали, что медиамагнат Руперт Мердок в частном порядке заявил, что хочет, чтобы Янгкин участвовал в президентской гонке. После этого губернатор Вирджинии стал частым гостем на Fox News.