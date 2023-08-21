ISW: ВСУ продвинулись на юге и ведут контрнаступление на двух участках

ВСУ продвинулись к окраинам Роботиного в Запорожской области, а также ведут контрнаступление еще в двух направлениях фронта.﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Восток Украины

Российские войска продолжали наступление к северо-востоку от Купянска, но успеха там не добились. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки (9 км северо-восточнее Купянска).

Минобороны России заявило, что российские войска отразили шесть украинских штурмов вблизи Ольшаны, Синковки и Ивановки (км восточнее Купянска) Харьковской области и Новоселовского Луганской области (15 км северо-западнее Сватового).

Также ВСУ атаковали возле Торского (15 км к западу от Кременной), Белогоровки и Серебрянского леса к югу от Кременной.

Карта: understandingwar.org

Донецкая область

В районе Бахмута украинские силы продолжали ограниченные контрнаступательные действия и имели небольшой успех. Украинские силы достигли позиций дальше к западу и северу от Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

В Генштабе Украины рассказали, что российские войска вели неудачные наступательные действия к северу от Богдановки (8 км к северо-западу от Бахмута), к северу и югу от Клищиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и близ Курдюмовки (13 км к юго-западу) от Бахмута).

Карта: understandingwar.org

Украинские силы продолжают оборону от российских сил вблизи Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки). В РФ заявили, что отбили украинские атаки вблизи Красногоровки (9 км севернее Авдеевки), Веселого (4 км севернее Авдеевки), Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки) и Старомихайловки (19 км юго-западнее Авдеевки).

Карта: understandingwar.org

Карта: understandingwar.org

Южная ось

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска вели наступательные действия на Бердянском направлении (восточная граница Донецкой области и восточная Запорожская область).

ВСУ наступали на западе Запорожской области и недавно продвинулись вперед. Данные свидетельствуют, что украинские силы недавно продвинулись восточнее Роботиного (10 км к югу от Орехова). В странские силы захватили неопределенные российские позиции к западу от Вербового (18 км юго-восточнее Орехова) и продолжают атаковать российские позиции вдоль линии Роботино-Вербовое.