ISW: Удары по России ухудшают моральный дух оккупантов на фронте
Украинские удары по тыловым районам РФ ухудшают моральный дух российских войск, что может угрожать стабильности обороны оккупантов на многих критических участках фронта. Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны, сообщает Украинская правда.
"Российские фронтовые подразделения, особенно на юге Украины, часто сталкивались с проблемой снижения морального духа после украинских ударов по тыловым районам. Проблемы морального духа могут быстро усугубиться и распространиться среди российских фронтовых подразделений, если одно подразделение под давлением распадется, что может посеять панику и значительно снизить боеспособность других российских сил", – отмечают аналитики.
Сообщается, что российские "военкоры" раскритиковали Минобороны РФ за то, что не предотвратило атаку беспилотника на авиабазу "Сольцы" в Новгородской области 19 августа и преуменьшило серьезность повреждений самолетов, которые там базировались.
"Минобороны заявило, что российские войска сбили украинский беспилотник из стрелкового оружия и что пожар повредил один самолет, но пожарные быстро потушили огонь. Снимки, опубликованные 20 августа, показывают, что на авиабазе "Сольцы" горит сверхзвуковой бомбардировщик дальнего радиуса действия Ту-22М3 (кодовое название НАТО Backfire-C).
Российский инсайдерский источник утверждает, что огонь повредил или полностью уничтожил два самолета. Несколько российских "военкоров" утверждали, что украинские силы использовали небольшой и относительно недорогой квадрокоптер для проведения атаки, и критиковали Минобороны РФ за то, что не хранило самолеты в ангарах. Они отмечали, что даже элементарные защитные конструкции и сетки надежно защищают от квадрокоптеров", – говорится в отчете института.
В ISW считают, что повреждение или даже уничтожение двух самолетов Ту-22М3 само по себе не приведет к значительным последствиям с военной точки зрения, но реакция российских провоенных блогеров на атаку демонстрирует, как такие удары по тылу способствуют более масштабным усилиям Украины по ухудшению боевого духа российских военных.