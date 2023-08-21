Программу обмена ламп расширили: как подать заявление в "Дії"
Услуга обмена старых ламп накаливания на энергосберегающие теперь доступна для учреждений культуры, органов соцзащиты, ОСМД, библиотек и музеев, спортивных организаций, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".
Как подать заявление
- Авторизируйтесь на портале "Дія" с КЭПом (электронной подписью) юрлица.
- Выделите раздел "Услуги".
- Выберите пункт "Обмен лампочек" и начните заполнение запроса.
- Укажите площадь в калькуляторе и выберите необходимое количество и тип ламп в пределах лимита.
- Проверьте и подтвердите данные.
- Подпишите КЭПом.
После этого с вами свяжутся с "Укрпочты" по указанному номеру телефона и сообщат, как получить энергосберегающие лампы.
Программа обмена ламп
Напомним, в Украине с января каждому жителю предоставили возможность обменять лампы накаливания на LED-лампы. Такая программа была введена для экономии электроэнергии на фоне постоянных ударов россиян по энергетической инфраструктуре нашей страны.
Украинцы через портал "Дія" уже обменяли более 20 млн старых ламп.