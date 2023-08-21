Программу обмена ламп расширили: как подать заявление в "Дії"

Услуга обмена старых ламп накаливания на энергосберегающие теперь доступна для учреждений культуры, органов соцзащиты, ОСМД, библиотек и музеев, спортивных организаций, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".

Как подать заявление

Авторизируйтесь на портале "Дія" с КЭПом (электронной подписью) юрлица. Выделите раздел "Услуги". Выберите пункт "Обмен лампочек" и начните заполнение запроса. Укажите площадь в калькуляторе и выберите необходимое количество и тип ламп в пределах лимита. Проверьте и подтвердите данные. Подпишите КЭПом.

После этого с вами свяжутся с "Укрпочты" по указанному номеру телефона и сообщат, как получить энергосберегающие лампы.

Программа обмена ламп

Напомним, в Украине с января каждому жителю предоставили возможность обменять лампы накаливания на LED-лампы. Такая программа была введена для экономии электроэнергии на фоне постоянных ударов россиян по энергетической инфраструктуре нашей страны.

Украинцы через портал "Дія" уже обменяли более 20 млн старых ламп.