В Минобороны РФ заявили об уничтожении двух беспилотников в Подмосковье

Министерство обороны России утверждает, что с утра 21 августа в Подмосковье средства радиоэлектронной борьбы "посадили" украинский беспилотник, сообщает Украинская правда.

В российском министерстве заявили, что БПЛА был самолетного типа.

Сообщается, что беспилотник якобы упал в районе населенного пункта Покровское в Ружском районе Московской области, при этом обошлось без пострадавших.

Позже в российском минобороны заявили, что в 8:16 сбил в Московской области второй якобы украинский беспилотник.

"Силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области" , – говорится в сообщении.

Российская пропагандистская Маргарита Симоньян сообщила, что беспилотник сбили близ ее дома и опубликовала фото в своем Telegram.

Фото из телеграммы Симоньян

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о двух пострадавших: мужчину госпитализировали, женщина от госпитализации отказалась.