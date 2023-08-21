Зеленский сегодня посетит Грецию и примет участие в саммите – СМИ

В понедельник, 21 августа, президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит по Балканам в греческих Афинах. Об этом говорится в сообщении сербского телеканала N1, сообщает Европейская правда.

Сообщается, что украинский лидер будет среди гостей неформального ужина, приглашенных греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

Также на нем ожидают лидеров стран Западных Балкан и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Темами встречи будут европейская интеграция региона, энергетическая безопасность на Балканах и в Юго-Восточной Европе, а также санкции против России, которые не ввела Сербия, и диалог последней с Республикой Косово.