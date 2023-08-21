ВСУ за сутки уничтожили более 450 оккупантов и 12 танков – Генштаб

ВСУ за сутки уничтожили более 450 оккупантов и 12 танков – Генштаб
Фото: Facebook

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 460 оккупантов, а также уничтожили 12 танков, 19 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику врага.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 257 930 (+460) человек ликвидировано,
  • танков – 4 358 (+12),
  • боевых бронированных машин – 8 449 (+14),
  • артиллерийских систем – 5 264 (+19),
  • РСЗО – 719 (+2),
  • средств ПВО – 489 (+0),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 309 (+5),
  • крылатых ракет – 1 406 (+0),
  • кораблей / катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 692 (+120)
  • специальной техники – 794 (+4).

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