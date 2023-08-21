ВСУ за сутки уничтожили более 450 оккупантов и 12 танков – Генштаб
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 460 оккупантов, а также уничтожили 12 танков, 19 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику врага.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 257 930 (+460) человек ликвидировано,
- танков – 4 358 (+12),
- боевых бронированных машин – 8 449 (+14),
- артиллерийских систем – 5 264 (+19),
- РСЗО – 719 (+2),
- средств ПВО – 489 (+0),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 309 (+5),
- крылатых ракет – 1 406 (+0),
- кораблей / катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 692 (+120)
- специальной техники – 794 (+4).