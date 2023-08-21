ВСУ за сутки уничтожили более 450 оккупантов и 12 танков – Генштаб

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 460 оккупантов, а также уничтожили 12 танков, 19 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику врага.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.08.23 ориентировочно составили: