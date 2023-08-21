Несмотря на нейтралитет Ирландия будет обучать украинских военных

Около 30 военнослужащих Вооруженных сил Ирландии будут проводить вооруженную подготовку украинских военных в составе большой европейской группы инструкторов в рамках миссии Общей политики безопасности и обороны ЕС. Об этом заявили в министерстве обороны страны, сообщает Европейская правда.

Сначала предполагалось, что тренировки будут включать "разминирование, боевую медицину и другую нелетальную поддержку", но теперь ведомство заявило, что войска также будут привлечены к тренировкам по огневой подготовке.

В своем заявлении правительство страны уточнило, что, согласно Программе деятельности правительства, оно не поставляет ВСУ никакого вооружения.

"Политика военного нейтралитета Ирландии характеризуется нашим неучастием в военных союзах, соглашениях о совместной или взаимной обороне" , – говорится в заявлении.

"Предоставление солдатам базовой военной подготовки, в том числе лидерства и строевой подготовки, не влияет на эту политику военного нейтралитета" , – подчеркнуло правительство страны.

По словам депутата Палаты представителей Колма Брофи, Ирландия обеспечивает Киев "очень базовой военной подготовкой, чтобы перевести солдат из гражданской жизни к жизни в украинской армии".

Он подчеркнул, что это осуществляется "в рамках признания военного нейтралитета" Ирландии, а также "признание политической поддержки Украины" Дублином.