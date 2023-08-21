Британская разведка: РФ создает еще одну армию на юге Украины

Британская разведка считает очень вероятным появление в России нового военного соединения, поскольку РФ пытается высвободить более опытные подразделения для боевых действий на ключевых направлениях, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

"Россия расширяет свои военные структуры в условиях военного времени. Очень вероятно появление одного нового соединения – 18-й общевойсковой армии" , – говорится в обзоре.

По данным британских разведчиков, это соединение, вероятно, будет объединением и усилением других подразделений, которые сейчас действуют в Херсонской области, включая 22-й армейский корпус, который обычно составляет российский гарнизон в оккупированном Крыму.

18 общевойсковая армия, считают в Минобороны Британии, будет состоять в основном из мобилизованных военнослужащих и сосредоточится на оборонительных операциях на юге Украины.