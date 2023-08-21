Meta может запустить веб-версию Threads на этой неделе – WSJ

Материнская компания Facebook и Instagram – Meta Platforms – планирует запустить веб-версию приложения для микроблогов Threads в начале этой недели.﻿ Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Экономическая правда.

Версия для ПК является одним из самых больших пожеланий пользователей. Когда Meta запустила базовую версию в начале июля, казалось, что первая текстовая программа для социальных медиа стала хитом, но в последние недели ее использование резко сократилось.

Пользователи могли просматривать конкретные публикации Threads в интернете, но их доступ ограничен, поскольку приложение в основном предназначено для мобильных телефонов.

Глава Instagram Адам Моссери сообщил в пятницу в своем профиле Instagram, что веб-версия Threads будет запущена в скором времени и уже тестируется в Meta.

Источники издания, знакомые с планами Meta, сказали, что она будет запущена в начале этой недели, хотя планы запуска еще не окончательны и могут измениться.

Несколько экспертов из социальных сетей заявили, что веб-версия Threads была бы полезна Meta с точки зрения продвижения сервиса в Интернете.

"Веб-версия Threads стала бы значительным преимуществом для Meta в ее текущем соперничестве с X. Это дало бы компании более широкий охват, больше функций и лучшие возможности сбора данных" , - сказал технический специалист Кремниевой долины Сэм Салиба, ранее возглавлявший маркетинг глобального бренда в Instagram до сих пор поддерживает связи с людьми в Meta.

Кроме веб-версии Threads, исполнительный директор Meta Марк Цукерберг ранее заявлял, что компания планирует запустить улучшенную функцию поиска для программы микроблогов "в течение нескольких недель". Пока пользователи Threads могут искать профили других, но не могут искать публикации по ключевым словам.

Моссери повторил этот тезис в пятницу, сказав, что Instagram не работает над созданием функции хештегов для Threads, поскольку они сосредоточены на поиске.