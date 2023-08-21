НАПК запустит портал, где можно будет сообщить о коррупции

В начале сентября в Украине планируют запустить портал, на котором жители смогут сообщать о фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать.﻿ Об этом сообщаетзаявил глава НАПК Александр Новиков в эфире телемарафона, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

"В сентябре, надеемся, в первых числах, Национальное агентство (по вопросам предотвращения коррупции - ред.) запустит портал обличителей" , - сказал он.

Новиков пояснил, что речь идет о специальном ресурсе, который обеспечит анонимную отправку сообщений работникам организаций о коррупции в их компаниях, которые будут попадать либо ее руководителям, либо уполномоченным по предотвращению коррупции, а также правоохранительным органам, как НАБУ, ГБР, НАПК и Нацполиции.

Он отметил, что портал учтет рекомендации ЕС и опыт других государств по построению взаимодействия с обличителями.

"Очень важна культура обличения, потому что без ответственных граждан, которыми являются обличители, мы не построим нулевую толерантность к коррупции" , - сказал он.

Новиков отметил, что анонимные разоблачители смогут получить 10% от предмета коррупционного правонарушения после решения суда. При этом размер вознаграждения не может составлять более 14 млн гривен.

Напомним, в 2020 году в Украине вступил в силу закон, который гарантирует право обличителей коррупции на вознаграждение.

При этом документ освобождает разоблачителей коррупции от юридической ответственности за сообщение о возможных фактах коррупции, если они оказались ошибочными.