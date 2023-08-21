Маляр: ВСУ продвигаются под Бахмутом, отбили 3 квадратных километра

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны продвигаются на южном фланге Бахмута, отбив за прошедшую неделю еще три квадратных километра территории, сообщает Лига.net.

Таким образом, в районе Бахмута освобождены уже 43 квадратных километра территории с начала наступательных действий ВСУ на этом участке фронта.

Что касается северного фланга, говорит Маляр, там украинские военные заняли ключевые и господствующие высоты, и "хорошо донимают" россиян. Поэтому последние пытаются "выбить" ВСУ с занимаемых позиций.

Однако, по словам заместителя Резникова, оккупанты на северном фланге Бахмута в ловушке – они не могут выйти из города и полноценно продвигаться там.