В Турции могут состояться переговоры по возобновлению "зернового соглашения" - СМИ

Турция работает над возрождением механизма "зерновой сделки", которую сорвала Россия. Об этом пишет турецкое издание Daily Sabah, сообщает Европейская правда.

По информации издания, технические переговоры между Москвой и Киевом по активации "зернового коридора" могут состояться в Стамбуле.

По данным журналистов, Анкара вместе с ООН работает над проектными предложениями по введению "зернового коридора" в эксплуатацию для того, чтобы не спровоцировать глобальные проблемы, особенно миграционные перемещения и нестабильность, которые могут возникнуть в слаборазвитых странах.

Турция не считает, говорится в материале, что другие альтернативы, кроме Черноморской зерновой инициативы, будут достаточными с точки зрения способности предотвратить угрозу голода в менее развитых странах.

Отмечают, что на столе переговоров также будут предложения по более справедливому распределению зерна, проходящего через "зерновой коридор", и предоставление приоритета бедным странам. При этом Анкара стремится решить эти вопросы и продлить соглашение на более долгий срок.