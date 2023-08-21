В ВСУ рассказали, какие трудности могут возникнуть с F-16 в Украине
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, с какими вызовами может столкнуться Украина после передачи истребителей F-16. Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Лига.net.
По его словам, F-16 уже садились в Украине на аэродроме в Миргороде во время чемпионата Европы по футболу в 2012 году и "чувствовали себя хорошо".
"Ожидаем сейчас реализацию решения, сразу, конечно, мы войну не выиграем, но F-16 способен изменить ход событий. Больше всего нам нужно превосходство в воздухе. Это ключ к успеху на земле, мы должны это понимать", — сказал Игнат.
Он отметил, что украинские взлетно-посадочные полосы построены из бетонных плит со швами, которые необходимо "заглаживать".
"Наши инженерные службы работают над этим. Еще у F-16 есть проблема с низким воздухосборником, может засасывать посторонние предметы, это опасно, нужно следить, держать полосы в чистоте", — заявил спикер ВС.
Также Игнат подчеркнул, что готовить нужно не только полосы, но и логистику с инфраструктурой, чтобы россияне не могли уничтожить самолеты на аэродромах.
"Мы научились беречь людей и технику, адаптировались к условиям", — резюмировал он.