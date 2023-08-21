Audi ограничила доступ к своему програмному обеспечению в РФ – "Коммерсант"

Немецкая автомобильная компания Audi ограничила доступ к своему фирменному ПО для российских дилеров, пишет российский Коммерсант. Ранее к такому мероприятию прибегали Mercedes-Benz и BMW, сообщает Лига.Бизнес.

В одном из дилерских центров Audi на условиях анонимности рассказали, что доступ к ПО ограничен уже два месяца.

Это привело к проблемам с программированием дубликатов ключей, а также установкой деталей, где требуется программирование. Речь идет о блоках управления, коробках передач, парктрониках и т.д.

Ранее немецкие автоконцерны Mercedes-Benz и BMW прекратили обеспечивать российских дилеров доступом к программному обеспечению, которое использовалось для осуществления технического обслуживания автомобилей.