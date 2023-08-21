В Подмосковье крупный пожар, к тушению привлекли вертолеты – росСМИ

В российском Богородском округе Подмосковья загорелся склад с лакокрасочными изделиями, пожар распространился на 3 тысячи квадратных метров, сообщает Украинская правда.

Российское пропагандистское издание "РИА Новости" сообщает, что борьбу с огнем затрудняют высокая пожарная нагрузка склада и сложная планировка здания. К тушению возгорания привлечено более 80 человек и 25 единиц техники.

К тушению пожара уже привлекли вертолет Ка-32 МЧС России и еще один Ка-32 Московского авиационного центра.