В Курской области России построили имитационные полосы обороны вместо укреплений. На обустройство фейковых оборонительных сооружений было потрачено 10 миллиардов рублей.

Об этом заявили в Центре национального сопротивления.

В ЦНС отмечают, что губернатор области Роман Старовойт ранее заявлял, что "работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны завершены", а третья линия обороны будет готова к 5 ноября.

"Кроме того, что мы видим очень "усиленные линии обороны", никто не видит ни одного военнослужащего" , – отмечают в Сопротивлении.

По информации ЦНС, почти вся линия государственной границы пуста. Иногда прибывает артиллерия для обстрелов мирного населения Украины, а также спецподразделения ГРУ и ССО для проведения терактов на территории Сумской области.

Фото укреплений отправило подполье в Курской области.