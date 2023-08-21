Косово присоединилось к декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины

Республика Косово присоединилась к декларации "Группы семи" о поддержке Украины, принятой на полях саммита НАТО в Вильнюсе, которую условно называют декларацией о "гарантиях безопасности", сообщает Европейская правда.

Об этом в Twitter написал премьер-министр Косово Альбин Курти.

Он подчеркнул, что обеспечение победы Украины и привлечение российских лидеров к ответственности за их преступления "важны для сохранения мира и демократии".

"Косово готово способствовать этим усилиям" , – резюмировал Курти.

В заявлении премьера Косово говорится, что вторжение России в Украину остается угрозой международному миру и безопасности, а потери Украины в этой войне "были катастрофическими".

"Мы благодарны украинцам за их храброе сопротивление в защите наших общих ценностей, включая демократию, права человека и глобальный мир и стабильность, и мы выражаем наше глубокое сочувствие и соболезнования по поводу их потери и страданий" , – добавил Курти.

Он также отметил, что последствия этой войны уже распространились далеко за пределы границ Украины, ведь пытаясь отвлечь внимание от своей агрессии Россия пытается дестабилизировать западные Балканы "с помощью своих главных автократических союзников в регионе".

The Republic of Kosova joins the G7 Declaration of Support for Ukraine. Ensuring victory for Ukraine—and holding Russia's leaders accountable for their crimes—is essential to the preservation of peace and democracy. Kosova stands ready to contribute to these efforts. pic.twitter.com/yyYLfOGXhL — Albin Kurti (@albinkurti) August 20, 2023

Косово провозгласило независимость в 2008 году, а Сербия считает регион своей территорией. Независимость Косово признает половина государств-членов ООН, включая США и большинство стран ЕС и НАТО. В то же время Украина не признает независимость Косово.