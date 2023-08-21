WP: На Лиманском и Купянском направлениях кассетные снаряды оказались полезными для ВСУ

Корреспонденты американской газеты The Washington Post в репортажной статье с передовой в Украине сообщают, что кассетные боеприпасы, присланные США Силам обороны, оказались полезными для украинских военных как инструмент остановки наступления российских оккупационных войск, в частности на Лиманском и Купянском направлениях, сообщает Лига.net.

WP объясняет, что кассетные боеприпасы взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен меньших бомб на площадь шириной в несколько футбольных полей. После этого бомбы разрываются на множество металлических обломков, которые могут сильно навредить: оторвать конечности или нанести смертельные ранения.

Американские журналисты подчеркивают, что эти снаряды никак не угрожают сидящим в блиндаже российским оккупантам. В то же время они представляют угрозу тем, кто находится на открытой местности – например, атакует.

"Главное преимущество состоит в том, что враг теперь очень боится идти на штурм. Они даже распознают кассетные бомбы по свисту, который те издают, когда направляются на цель" , – сказал Станислав, артиллерист из 14 механизированной бригады ВСУ, с которым поговорили корреспонденты.

По его словам, это оружие оказалось полезным на Купянском и Лиманском направлениях.

Кремль стремится заставить Украину перебросить резервы с юга на восток, но кассетные боеприпасы, замедляющие продвижение захватчиков, позволяют Украине сохранить свои силы, добавляют журналисты со ссылкой на Станислава.

Украина использует кассетные боеприпасы для обстрела густых лесов, когда точное месторасположение оккупантов неизвестно, для поражения небронированной техники и для распыления бомб над пехотой, чтобы она не могла открыть ответный огонь.

Как сообщил WP другой украинский военный, кассетные боеприпасы помогают Силам обороны приблизиться к укрепленным позициям россиян, поскольку пехота врага остается в укрытиях.