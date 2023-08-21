В порт Мариуполя вошел военный корабль РФ впервые с начала оккупации

В морской порт временно оккупированного Мариуполя впервые с начала полномасштабной войны России в Украине зашел и пришвартовался российский военный корабль. Об этом заявил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко, сообщает Укринформ.

"Мариупольский порт стал военной базой. Вчера в акваторию Мариупольского морского порта впервые с момента оккупации зашел и пришвартовался российский военный корабль. За час до его швартовки на территории порта совершили посадку четыре боевых вертолета разного класса и до вечера находились на территории порта" , – отметил Андрющенко.

Он отметил, что пока нельзя сказать, это системная или одноразовая швартовка.