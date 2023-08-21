В Крыму пропало электричество: отключилась высоковольтная линия

В Симферопольском районе аварийно отключилась высоковольтная линия между селами Доброе и Перевальное. Жители остались без света, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Советник так называемого "главы Крыма" Олег Крючков отметил, что предварительный срок ликвидации аварии - два часа.

При этом о количестве отключенных абонентов и населенных пунктов не сообщается.

Добавим, что местные Telegram-каналы сообщают, что свет также пропал в Алуште. Там стоят троллейбусы, не работают светофоры, в магазинах ничего не продают и не принимают оплату, также нет интернета.