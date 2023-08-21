Маляр: Силы обороны имеют успех в районе Роботино

Маляр: Силы обороны имеют успех в районе Роботино
Фото: Facebook

Военные имеют успех в направлении юго-восточнее Роботиного Запорожской области, там сейчас продолжается плановая боевая работа.﻿﻿ Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Украинская правда.

"Наши подразделения имели успех в направлении юго-восточнее Роботино и южнее Малой Токмачки Запорожской области. Враг пытался вернуть утраченные положения восточнее Роботино. Но безуспешно. В Роботино сейчас продолжается плановая боевая работа", – сообщила она.

На Запорожском и Херсонском направлениях российская армия в обороне.

Оккупанты продолжают обстреливать позиции защитников и гражданские объекты в Запорожской, Херсонской, Николаевской областях, при этом активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет".

Продолжаются наступательные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

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