Маляр: Силы обороны имеют успех в районе Роботино
Военные имеют успех в направлении юго-восточнее Роботиного Запорожской области, там сейчас продолжается плановая боевая работа. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Украинская правда.
"Наши подразделения имели успех в направлении юго-восточнее Роботино и южнее Малой Токмачки Запорожской области. Враг пытался вернуть утраченные положения восточнее Роботино. Но безуспешно. В Роботино сейчас продолжается плановая боевая работа", – сообщила она.
На Запорожском и Херсонском направлениях российская армия в обороне.
Оккупанты продолжают обстреливать позиции защитников и гражданские объекты в Запорожской, Херсонской, Николаевской областях, при этом активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет".
Продолжаются наступательные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях.