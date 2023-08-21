В РФ хотят перевести все такси на отечественные авто, водители против

Российское правительство готовится перевести все такси на отечественные автомобили − комиссия по транспорту Государственного совета РФ уже поддержала соответствующие поправки к законодательству, сообщает Украинская правда.

Российские чиновники считают, что такое решение будет способствовать "формированию общефедерального технологического суверенитета и устойчивости отечественной транспортной сети к санкционному давлению".

Сообщается, что уровням локализации, которых требуют власти, соответствуют АвтоВАЗ, УАЗ и тульское предприятие китайской марки Haval.

Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Компании такси в России выступают против новых правил. В конце июля ассоциация "Национальный совет такси" направила российскому премьеру Михаилу Мишустину письмо с просьбой не принуждать бизнес покупать только отечественные автомобили.

В ассоциации предупредили, что это приведет к росту цен на перевозки и снижению транспортной доступности в стране.