Премьер Швеции об истребителях Gripen: Нужны для собственной обороны

Швеции нужны истребители Gripen для собственной обороны, ведь заявка страны на вступление в НАТО еще не завершена.﻿ Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их также авиацией. Но пока новых обязательств по предоставлению Украине шведских самолетов нет" , - сказал Кристерссон.

Однако он не исключил передачу Украине истребителей в будущем.

Недавно правительство Швеции разрешило украинским летчикам пройти обучение на шведском истребителе JAS 39 Gripen. Также пилоты смогут заниматься на тренажерах и совершать пробные полеты.

Saab JAS 39 Gripen является многоцелевым истребителем четвертого поколения, разработанным с учетом универсальности. Несмотря на то, что он формально относится к классу истребителей, его задумывали как многоцелевой самолет, способный выполнять разные задачи.