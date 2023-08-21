Китай отрицает поставки в РФ компонентов для производства оружия

Министерство иностранных дел Китая отрицает поставку России китайских компонентов и комплектующих для производства оружия. Об этом заявил спикер ведомства Ван Вэньбин, комментируя сообщение СМИ о помощи его страны России, сообщает Укринформ.

"Китай всегда взвешенно и ответственно относится к экспорту товаров военного назначения" , – сказал Ван.

Он добавил, что подходы и практики Китая в этом вопросе являются последовательными и прозрачными, поэтому китайская сторона считает подобные сообщения "злыми намерениями отдельных СМИ" и выступает против безосновательных упреков.

"Что касается украинского вопроса, Китай последовательно продвигает мирные переговоры и будет продолжать играть конструктивную роль в ослаблении напряженности" , - заявил Ван.

Западные СМИ неоднократно сообщали о том, что Китай поставляет России товары двойного назначения, в первую очередь дроны и полупроводниковую продукцию, которые могут использоваться как для бытовых нужд, так и в военных целях. Пекин отвергает следующие обвинения.

Китай официально не поддерживает антироссийские санкции, хотя соблюдает ряд ограничений, угрожающих наложением вторичных санкций, в частности, на его банковские учреждения.

Такая позиция центрального правительства сдерживает крупные государственные корпорации от сотрудничества с россиянами, однако не препятствует частным предприятиям активно торговать со страной-агрессором, в частности, производителям беспилотников. Частный китайский бизнес пытается извлечь максимальную выгоду от торговли с Россией и быстро захватывает все сегменты российского рынка, из которых вышли западные компании.

На практике это приводит к тому, что провозглашенный Кремлем курс на импортозамещение превращается только в изменение вектора зависимости с западного, от Европы, в восточный, от Китая.

В то же время, разведывательные службы Украины, Соединенных Штатов и европейских государств неоднократно сообщали, что фиксируют кооперацию частных китайских компаний с россиянами, однако случаев военной помощи России со стороны Китая не обнаруживали.