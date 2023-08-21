В Украине откроют доступ к сметам всех проектов по восстановлению

Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры откроет сметы всех проектов - они будут доступны в Единой государственной системе в сфере строительства.﻿ Об этом заявил глава Агентства Мустафа Найем, сообщает Экономическая правда.

По его словам, теперь каждый сможет проверить и сравнить цены на материалы, стоимость привлеченной техники, расходы по проектам, разработанным любым государственным заказчиком. Это, в свою очередь, повышает ответственность и госзаказчиков, и проектных организаций и экспертизы.

"Для нас важно не просто быстро и качественно проводить работы на объектах. Мы стремимся, чтобы восстановление осуществлялось прозрачным и подотчетным способом. Это важно как для Агентства восстановления, так и для общественности и международных партнеров" , – добавил Найем.

Сметы на проекты обновления будут доступны в Единой государственной системе в сфере строительства.

На портале ЕГССС стал доступен обновленный функционал публикации смет строящихся объектов за публичные средства. Среди них – и сметы проектов Агентства восстановления.

Ознакомиться с информацией о сметах можно на сайте ЕГССС в разделе "Сметная документация".

Глава Госагентства отметил, что ранее на портале были доступны только общие показатели по смете, однако после введения военного положения доступ к информации был ограничен.

Создание Единой государственной электронной системы в области строительства началось три года назад.