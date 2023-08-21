Во Франции из-за жары отключили ядерный реактор

Французская энергетическая компания EDF заявила, что в понедельник отключила свой ядерный реактор Golfech 2 мощностью 1,3 гигаватт, расположенный вблизи южного города Тулуза, по экологическим соображениям, поскольку страна переживает период чрезмерно жаркой погоды, сообщает Экономическая правда.

Отдельно министр здравоохранения Франции Орельен Руссо заявил в понедельник, что существует риск того, что в некоторых департаментах на юге Франции может быть объявлен "красный уровень опасности" из-за экстремальной жары, которая ожидается со вторника и далее.

В понедельник Метеослужба Франции объявила оранжевый уровень опасности для половины территории страны, заявив, что в большинстве пострадавших департаментов температура будет достигать от 35 до 38 градусов по Цельсию, тогда как на юго-западе и в долине Роны ожидаются пики в 40 градусов по Цельсию и выше.