В ВСУ рассказали, сколько истребителей нужно Украине для превосходства в небе
128 истребителей необходимы Украине для того, чтобы заменить старый авиационный парк техники, такое количество прописано в видении Воздушных сил ВСУ. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, сообщает Радио Свобода.
Он сказал об этом, комментируя новости о намерениях передать Украине истребители F-16, которые подтвердили правительства Дании и Нидерландов.
По словам Игната, если Украине передадут 42 истребителя, это примерно четыре авиационные бригады.
"К этой цифре (128 – ред.) мы и опираемся. Понятно, что война может внести свои коррективы, но более 100 самолетов действительно таки нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они реагировали на разные вызовы и наносить удары по разным целям. И по самолетам, и по наземным и по тылам противника, в частности", - говорит Игнат.
На обучение на истребителях F-16 украинские пилоты поехали в две европейские страны. Как ранее сообщал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, в Великобританию поехали молодые пилоты, выпустившиеся из авиационного университета в 2023 году, а в Швецию более опытные – выпускники 2016 года, уже имеющие достаточный боевой опыт.
Юрий Игнат объясняет, что их программы обучения будут отличаться. Выпускники этого года будут проходить базовую подготовку с углубленным изучением английского.
"Базовая подготовка: легкомоторный самолет западного производства, после него уже реактивный самолет и самостоятельные полеты уже на F-16. До двух лет такая программа предусматривает, но наши люди могут удивлять и заканчивать обучение быстрее", – говорит Игнат.
В августе США предоставили разрешение на обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Ведущую роль в обучении играют Дания и Нидерланды.
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