В РФ Domino's Pizza объявили о банкротстве: не смогли продать бизнес

Владелец бренда Domino's Pizza в РФ, компания DP Eurasia сообщила, что прекратила попытки продать его и инициировала начало банкротства российского бизнеса. Об этом говорится в пресс-релизе, сообщает Лига.Бизнес.

Его внешний долг оценивается в 520 млн рублей (более 556 тыс. долларов).

"Во все более усложняющейся обстановке холдинговая компания DPRussia вынуждена предпринять этот шаг, который приведет к прекращению попытки продажи DPRussia как действующего предприятия и, неизбежно, к сокращению присутствия группы в России. Заявление о банкротстве DPRussia будет подано в соответствии с требованиями законодательства", — сказано в пресс-релизе.

В марте 2022 года Domino's Pizza заявила, что прекращает развитие сети в России.