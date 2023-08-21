Минобороны Дании: Украина не сможет использовать F-16 для ударов по территории РФ

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен 21 августа заявил, что Украина сможет использовать истребители F-16, которые предоставят Дания и Нидерланды, только на своей территории, сообщает Радио Свобода.

Эти две страны 20 августа объявили о намерении передать самолеты F-16 Украине, первые шесть должны быть доставлены ближе к Новому году.

"Мы передаем оружие при условии, что оно будет использовано для изгнания врага с территории Украины. И не дальше этого" , – цитирует Эллеманна-Енсена агентство Reuters.

В Дании заявили о намерении передать Украине 19 истребителей F-16.

За последние два дня президент Украины Владимир Зеленский посетил три европейских страны – Швецию, Нидерланды и Данию. В ходе этих визитов был объявлен ряд важных для Украины заявлений, в частности, о предоставлении не менее 60 современных западных истребителей F-16. О необходимости современных истребителей Украина сообщала западных партнеров практически с начала полномасштабного вторжения РФ.

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