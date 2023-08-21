"Новая почта" откроет отделение в Словакии

"Новая почта" анонсировала начало работы в Словакии. Первое отделение Nova Post будет открыто в Братиславе, сообщает Новое время.

Открытие отделения запланировано на октябрь. В нем можно будет отправлять и получать от них документы и посылки весом до 100 кг.

Новое отделение будет работать с понедельника по субботу. Впоследствии ожидается также запуск услуги адресной доставки и вызова курьера на любой адрес для отправки.

Ранее сообщалось, что Новая почта начнет работать в Латвии и Эстонии. Сейчас Nova Post уже работает на рынке Польши, Литвы, Молдовы, Германии, Чехии и Румынии.